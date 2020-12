Enkele tientallen mensen demonstreren tegen coronamaatregelen in Middelburg

Eén van de aanwezige demonstranten was de Middelburgse Maarten Horst. Hij werd vorige maand in Goes opgepakt omdat hij tijdens een andere demonstratie een hitlergroet zou hebben gebracht. Hij ontkende en de zaak werd nadien geseponeerd. Horst is fel tegen coronamaatregelen zoals de mondkapjesplicht. Ook is hij er stellig van overtuigd dat het coronavirus een al vele jaren terug bedacht internationaal opgezet plan is van de elite. Hij vindt zichzelf echter geen complotdenker. ,,Ik noem mezelf liever complotontdekker”, zo zei Horst vanavond.

De protestmars in Middelburg verliep gemoedelijk. Wel hield de politie met diverse bikers de demonstratie in de gaten. Ook waren verschillende handhavers en agenten in politieauto’s present. Ook de camera-auto die gisteren nog werd ingezet om in Vlissingen rondtrekkende jongeren in de gaten te houden reed rond in het centrum. Tijdens de demonstratie greep de politie niet in. Wel werd aan enkele personen de identiteitskaart gevraagd. Volgens de demonstranten een bevestiging dat de politie de opdracht heeft gekregen om hen te intimideren. Agenten ontkrachtten dat ter plekke door aan te geven dat zij zeker niet een zwarte lijst bijhielden met mensen die tegen de overheidsmaatregelen waren.