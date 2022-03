Enjoycleaningup brengt afvalprobleem op ‘aaibare’ manier op strand van Vlissingen

Joy is de hond van Alex van Eck van Enjoycleaningup. Hij zet zich in om zwerfafval op te ruimen in zijn eigen omgeving in de buurt van Utrecht, maar reist in de weekenden ook af naar de stranden van Bloemendaal, Vrouwenpolder of Neeltje Jans. Op dat laatste strand ligt vaak zo ontzettend veel troep, dat de ze maar de helft mee kunnen nemen, vertelt hij weemoedig.