‘Energiedagen’ bereiden Vlissingers voor op aardgasvrij wonen

Eens een Zeeuw Werner Pieterse: ‘Uit de klei ben ik geboren en ik keer er ooit ook terug’

Werner Pieterse (52) was tot voor kort stadsdominee in Amstelveen en hij verhuist deze maand naar Haarlem om daar als dominee te gaan werken. Hij groeide op in Middelburg en ontmoette er op het CSW zijn latere echtgenote Mariette Matthijsse. Hij studeerde in Utrecht, Amsterdam en Bulgarije en werkte onder meer in Heinkenszand én Kameroen. Werner is vader van vier zoons. Hij ziet Zeeland als zijn ‘village’, de plek waar hij thuishoort.

22 september