En als de bom valt, dan... Ja, wat dan? Kunnen we nog ergens schuilen in Zeeland?

Een bizarre vraag, in een nog nauwelijks te bevatten tijd. Want na twee jaar corona dachten we dit jaar eindelijk weer een beetje het ‘oude normaal’ op te kunnen pakken. En dan gebeurt er iets dat niemand ooit voor mogelijk hield: oorlog in Europa. Iets wat onze wereld op zijn kop zet. Weer.

Opnieuw raken we bevreesd voor dé Bom. En dat de Russen komen. Een vrees die voor jongeren nieuw is. Maar voor veel 40-plussers niet. Want het is dezelfde angst als die in de Koude Oorlog (1945-1991). De tijd dat het kapitalistische westen – onder leiding van de Verenigde Staten – lijnrecht staat tegenover het communistische oosten, geleid door de Sovjet-Unie (USSR). Uit angst voor een nucleaire aanval en totale chaos, worden dan her en der schuilkelders gebouwd. Ook in Zeeland.