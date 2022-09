Els is vrijwilliger bij Jazz by the Sea; ‘Het kan weer, dus nu gaan we er vol voor’

,,Het is allemaal begonnen met mijn dochter”, vertelt Els. ,,Zij liep als hostess mee met de streetparade. Dat hield in dat ze bandjes door het dorp begeleidde naar de verschillende locaties, waar de bandjes even speelden en vervolgens weer werden begeleid naar het volgende restaurant of café. Mijn dochter begon hiermee toen ze een jaar of veertien was en toen ze oud genoeg was kreeg zij de leiding over de meisjes. Nadat zij stopte vanwege haar studie in Brabant, heb ik het van haar overgenomen.”