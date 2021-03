Elliot wil dat Vlissingen leed Molukse gemeenschap erkent

Ze wijst het dagelijks bestuur van haar gemeente erop dat burgemeester van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen in een brief een oproep aan de Nederlandse regering hebben gedaan om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland. ,,De aankomst van het eerste schip was vorige week zeventig jaar geleden. Na aankomst van de ex-KNIL-militairen en hun gezinnen wachtte hen een geïsoleerd bestaan. De omstandigheden in de kampen waren zwaar en de verwachting dat hun verblijf in Nederland tijdelijk was, kwam niet uit. De Molukse bevolking voelde zich in de steek gelaten door de overheid. In Zeeland waren er opvangcentra op Walcheren, Schouwen, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Beveland en ook nu nog is er een grote concentratie inwoners van Molukse afkomst in Zeeland. Vlissingen heeft sinds jaren een stedenband met Ambon en ondersteunt de stichting Samenwerking Vlissingen- Ambon.”