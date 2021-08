Elke Zeeuwse gemeente moet Afghaanse vluchtelingen opvangen

De gemeente Goes heeft van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) het verzoek gekregen om een noodopvang voor 320 asielzoekers in te richten in de Zeelandhallen. Afgelopen weekeinde maakte commissaris van de koning Han Polman al duidelijk dat hij de Zeeuwse gemeenten binnenkort zal vragen of ze plaats hebben om gevluchte Afghanen op te vangen.