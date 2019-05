EK beachvolleybal onder 22 jaar naar Vlissingen

VLISSINGEN - Het Europees kampioenschap beachvolleybal voor mannen onder 22 jaar is toegewezen aan Zeeland. Het toernooi wordt gehouden in de zomer van 2020. Vlissingen is de voornaamste speelstad.

Michel Everaert, directeur ‘evenementen’ bij de Nederlandse volleybalbond, heeft zich lange tijd hard gemaakt voor het binnenhalen van dit EK. De Hulstenaar kreeg zaterdag in Berlijn, waar hij is voor een internationale vergadering, de bevestiging. ,,Dit is een toernooi dat heel goed bij Zeeland past”, zei hij.

In Zeeland zal Sander van Buren verantwoordelijk voor de organisatie. Hij zette al eerder de Challenger Zeeland en Zeeland Beach Classics op. Dat laatste evenement, dat dit jaar van 9 tot en met 14 juni is, heeft een grote groei doorgemaakt en dient over vier weken als testcase voor het EK -22.

Het EK -22 maakt deel uit van een groter plan. Van Buren heeft het daarbij over The Road tor 2023. ,,We hebben een heel pad uitgestippeld, met elk jaar een groot evenement op het Badstrand. In 2020 het EK -22 jaar, in 2021 het EK voor hogescholen, in 2022 het WK voor universiteitsteams en uiteindelijk in 2023 het echte EK.”

Dat echte EK beachvolleybal was in 2018 al in Nederland, met de speelsteden Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn en Utrecht. Als het aan Van Buren en Everaert ligt, is ons land in 2023 weer aan de beurt. Met Vlissingen als centrale stad en Cadzand, Vrouwenpolder en Knokke als andere locaties.