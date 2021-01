Eis: vier jaar cel wegens doodrijden Vlissingse Inge Caljouw

UpdateMIDDELBURG - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de Middelburgse rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar en een rijontzegging van vijf jaar geëist tegen de 28-jarige A. K. uit Rotterdam vanwege het doodrijden van de Vlissingse Inge Caljouw (42). Dat gebeurde op 10 juni vorig jaar. Caljouw overleed vier dagen later.

K. zat op 10 juni vorig jaar achter het stuur van een witte Volkswagen Golf, waarmee hij op de Burgemeester van Woelderenlaan in Vlissingen op volle snelheid een andere witte Golf inhaalde en vervolgens Inge Caljouw in haar handbike raakte. De Vlissingse werd zwaargewond afgevoerd en overleed vier dagen later in het ziekenhuis.

Volgens het OM had de Golf enkele seconden voor de fatale aanrijding een pieksnelheid van om en nabij de 168 kilometer per uur, terwijl ter plekke 50 het maximum is. Caljouw zou, na een noodstop, nog zijn geraakt met een snelheid van 77 kilometer per uur. De in totaal vijftien getuigen hadden allemaal de indruk dat sprake was van een straatrace. Daarom is volgens het OM sprake van doodslag. K. zou ten tijde van het ongeluk onder invloed zijn geweest van softdrugs, maar omdat hij weigerde mee te werken aan een bloedproef is niet vastgesteld of dat daadwerkelijk zo was. Wel had K. naar eigen zeggen een blowverslaving.

De bestuurder van de andere witte Golf is tot dusver niet in beeld, al heeft de politie wel wat namen, zo bleek tijdens de zitting. De verdachte ontkende dat hij weet wie de bestuurder van de andere auto is, maar volgens een betrokkene bij het ongeluk, de bestuurder van Fiat Punto die ook werd geraakt door het voertuig van K, zou hij vlak na het ongeluk hebben gezegd dat het een bekende van hem was. Hij wilde echter niet zeggen wie, want ‘dat doet er niet toe'.

K. had tijdens de zitting weinig concrete antwoorden op de soms indringende vragen van de rechter, die vooral wilde weten ‘wat hem bezielde’ om met zo'n snelheid door de bebouwde kom te rijden. ,,Ik kreeg de spontane drang om die andere auto te achtervolgen, ik weet niet waarom", zei hij.

De verdachte, die geen strafblad had, zit sinds 21 juli vast. Hij betuigde spijt richting de nabestaanden. ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Maar ik kan het niet terugdraaien.” Hij zei zich te willen inzetten voor de samenleving, in de geest van Inge. De ouders van Caljouw spraken beiden van ‘moorddadig rijgedrag'.

Volgens advocaat Willem Backer is er geen bewijs voor doodslag en ook niet dat zijn cliënt onder invloed van softdrugs reed. Ook staat niet vast dat sprake was van een straatrace. Volgens Backer was het ongeval, gelet op de inrichting van de weg en het tijdstip (even na half zes ‘s avonds) ‘niet waarschijnlijk'. Hij vroeg de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden op te leggen.

De rechtbank doet op 28 januari om 12.30 uur uitspraak.