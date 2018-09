Eis: 40 maanden cel voor in brand steken van auto's in Westkapelle en Domburg

H., die heeft erkend, zou in de nacht van 7 januari van dit jaar samen met zijn 16-jarige vriendin in zijn woonplaats drie auto's in brand hebben gestoken. Krap twee maanden later stak hij in Westkapelle op een parkeerplaats een bestelbus in brand en in Domburg, op de Nijverheidsweg, trof een personenwagen eenzelfde lot.

Die dag in januari zullen de hulpverleners waarschijnlijk niet licht vergeten. Terwijl ze in actie komen bij een brandende auto in de Nieuwe Dijkstraat en in gesprek zijn met de eigenaar, staat op de Kerkeweg de tweede auto al in lichterlaaie. Vlak daarna is een auto aan de Molenwal aan de beurt. Begin maart slaat H. opnieuw toe in Westkapelle en Domburg. H. komt bij justitie in beeld als blijkt dat hij al bij de brandende auto staat te kijken terwijl de hulpdiensten nog maar net zijn gealarmeerd. Als reden voor de brandstichtingen zegt H. te handelen uit frustratie en de kick. Hij had nog geld tegoed van een Middelburger, kreeg dat niet en 'dus' stak hij de auto's in brand. Een psycholoog heeft vastgesteld dat H. lijdt aan pyromanie en weinig slachtofferempathie kent.