Eindelijk weer schaatsen op de Markt: ‘Ik heb er zin in’

Keti Koti Zeeland is blij met excuses slavernij: ‘Middelburg doet dit heel zorgvuldig en dat is fijn’

Angelique Duijndam van Keti Koti Zeeland is ‘echt heel blij’ met de excuses van Middelburg voor het slavernijverleden. ,,Het is goed dat het op 1 juli gebeurt en dat het stadsbestuur dat zelf doet. Middelburg doet dit heel zorgvuldig en dat is fijn.”

17:30