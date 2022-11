Eindelijk komt einde in zicht: ‘We begonnen in 2005 al met dit plan’

Al in 2005 werd begonnen met het maken van plannen voor Veerse Poort fase 5, bracht wethouder Jeroen Louws in herinnering. ,,In 2006 werd gesproken met een klankbordgroep van omwonenden.” De bankencrisis en de bouwcrisis gooiden roet in het eten. ,,In 2014 klopten Stevast Baas en Groen bij de gemeente aan en in 2015 maakten we een afspraak voor dit project.”