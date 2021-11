Eindelijk geen leegstand meer in Vlissingen; domper voor Sint en zijn pieten

Sint en zijn pieten zijn minder blij met het nieuws. Want voor Pietenhuis, dat elk jaar in een leeg pand wordt opgetuigd, is dit jaar voor het eerst sinds jaren geen plek. Van Boven: ,,De vastgoedeigenaren zijn altijd heel welwillend, maar de panden die nu nog leegstaan zijn of al verhuurd of er zijn onderhandelingen gaande over invulling. Dan snap ik dat ze de boot afhouden. Het is jammer voor de kinderen, maar ik ben er erg blij met deze positieve ontwikkeling.”