‘Eindelijk’ camera in Meanderhof om vandalen in de gaten te houden

video Voor Ingrid is hulp bij het bewegen noodzaak: ‘Sporten hielp mij de lockdown door’

2 november VLISSINGEN - Het was wel even spannend, geven Michel Labeur en Wesley Pieterse toe. Zaten ze afgelopen voorjaar met hun lifestyle- en trainingsbedrijf Labeur net in een gloednieuw pand in Vlissingen, moesten ze wegens corona de deuren sluiten. Maar die trend draaide een paar maanden later helemaal om: het aantal aanmeldingen voor personal coaching rijst de pan uit. Mede dankzij corona.