Einde aan Walchers overleg is een gemiste kans

Graffiti over gedicht van Dixhoorn gespoten. Jammer? Of was het tijd voor wat anders?

20 maart MIDDELBURG - Misschien schilderde hij het zelf ooit op het bunkertje langs het jaagpad tussen Middelburg en Veere. Het was in ieder geval wel een gedicht van F. van Dixhoorn. Maar te lezen is het niet meer: er is graffiti overheen gespoten. Jammer? ,,Ach, na zo veel jaar mag er ook best iets anders op toch?”