Einde aan straatraces achter Vlissingse boulevard: wegen worden snel verbeterd

Leerkrach­ten CSW verloren in korte tijd drie collega's aan kanker. Nu gaan ze ter nagedachte­nis een grote sportieve uitdaging aan

8:23 MIDDELBURG - Drie docenten van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) overleden in de afgelopen anderhalf jaar aan kanker. Op de hele school heeft dit grote impact gehad, en zo ontstond het idee om in oktober mee te doen aan de marathon van Amsterdam en op die manier geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Meer dan dertig leerkrachten van CSW doen mee. Sommigen doen de halve marathon, anderen de run van 8 km. De PZC sprak drie deelnemers over hun motivatie.