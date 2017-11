Eigenaresse Vlissings café: 'Ze kwamen met getrokken pistolen binnen'

De politie meldde destijds dat er mogelijk in drugs werd gehandeld. De Vlissingse (56) bezweert dat zij daarin niet handelt en dat ze ook niets weet van handel in drugs in Conny’s Place. ,,Ik heb het café al bijna tien jaar. Nooit problemen. De politie is nog nooit bij mij moeten komen.”



Daarom snapt ze echt niet waarom haar café het doelwit was van die voor Zeeuwse begrippen ongekend grote inval. ,,Ik heb een gewoon buurtcafé waar iedereen welkom is. Mijn klanten zijn van alle leeftijden, van alle nationaliteiten. Ze komen om wat te drinken en te praten. Ze tafelvoetballen, ze poolen of wagen een gokje.” Met een glimlach: ,,En ze zingen en dansen. Al tien jaar lang. Zeker in het weekeinde is er altijd wel iemand die de microfoon pakt en begint.”