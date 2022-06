Eigenaar kamerverhuurpand Vlissingen hoopt op snel herstel na brand; opladen elektrische step mogelijk oorzaak

Een dag later hangt er nog een flink brandlucht in de straat. De zwartgeblakerde ramen op de eerste verdieping herinneren nog aan wat zich vannacht rond 03.30 uur heeft afgespeeld. Buren praten na over de veelheid aan hulpdiensten in de straat. Ze zagen ze hoe de deur van de woning naast het pand werd ingetrapt omdat de bewoners op vakantie waren. Eén buurvrouw, die er recht tegenover woont, zag hoe de vlammen tekeer gingen. ,,Hier kunnen geen mensen meer in wonen!”