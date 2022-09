Eigenaar illegale dakkapel hoopt op goede oplossing: ‘Niet terecht dat ik als enige concessies moet doen’

Zijn buurman Klaas Elema wil echter niets weten van een regeling, onder andere wegens inkijk. Hij stelt dat die dakkapel illegaal gebouwd is en dat de gemeente er gewoon voor moet zorgen dat de regels worden nageleefd. Hij vindt het al heel vreemd dat Provoost van het dagelijks gemeentebestuur de tijd krijgt tot en maart volgend jaar om iets te doen aan die dakkapel. ,,Hoewel duidelijk is dat een deel van die zomerwoning illegaal gebouwd is mag die nog wel steeds verhuurd worden.” Hij vindt dat heel bijzonder. Hij wijst er ook op dat de rechter in april dit jaar al bepaalde dat die dakkapel illegaal is en dat binnen zes weken daar iets aan gedaan moest worden. Elema: ,,Ondanks die uitspraak wordt er gewoon verhuurd en zitten we nog steeds met die illegale dakkapel.”