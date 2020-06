Eigen stek voor Zeeuwse veteranen

Die plechtigheid houden de Zeeuwse veteranen nog tegoed. Zaterdag maakten negentien veteranen van de gelegenheid gebruik om voor het eerst het Elizabeth-Alexander Huis te bezoeken. Het pand is vernoemd naar de naamgeefster van de Stichting Meijaard-Rijsdijk. Die heeft het pand, een voormalig schoolgebouw, gekocht en beschikbaar gesteld aan de veteranen. Het centrum is genoemd naar de twee jaar geleden overleden oprichtster van de stichting en haar broer en doodgeboren zoontje die allebei Alexander heetten.

VOCZ-voorzitter Kees Jansen is hoopt dat de Zeeuwse gemeenten het werk van het centrum financieel willen ondersteunen. ,,Veel hebben we niet nodig. Als elke gemeente 2000 euro doneert komen we een heel eind.” Op een enkele uitzondering na is door de Zeeuwse gemeenten nog nauwelijks op het verzoek gereageerd, laat staan dat er geld is toegezegd. Jansen hoopt op meer respons nu de gemeenten kunnen zien hoe veteranen elkaar in het Elizabeth-Alexander Huis kunnen ontmoeten. Het VOCZ staat open voor alle geuniformeerde beroepen, dus niet alleen voor ex-militairen, maar ook voor bijvoorbeeld mensen van de koopvaardij, politie en brandweer.