Egel-alarm bij De Mikke: recordaantal zieke en verzwakte egels én het geld raakt op

‘Dishoek is deze zomer Lloret 2.0'

7:04 DISHOEK - Het is een uitgaansgebied zonder sluittijden en met ruimte te over. De Walcherse jeugd is neergestreken op het strand bij Dishoek. De vaste gasten weten niet wat ze meemaken: ,,Dit hebben we nog nooit zo gezien. Maar de sfeer is meestal goed. En zeg eerlijk, wat moeten ze anders.”