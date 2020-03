Eeuwenoude Domburgse Dricht moet beter beschermd worden, aldus Van Kervinck

Het gaat om een bosje, grenzend aan de Wijngaardstraat/Badhuisweg, dat vanaf de openbare weg nauwelijks is te zien. Het raadslid vraagt aan het dagelijks bestuur van de gemeente of er een vergunning is aangevraagd voor het rooien van een deel van het bosje. Hij wijst erop dat het om een beschermd archeologisch rijksmonument op grond van een Besluit van de Monumentenwet 1988 gaat.

Wal herstellen

Voor de aanleg van die parkeerplaats zou ook de eeuwenoude wal, de Domburgse Dricht, deels zijn afgegraven. Hij vindt dan ook dat de wal hersteld moet worden, ‘gezien de natuurlijke en historische waarde’. Tevens vraagt hij wat de gemeente gaat doen om in de toekomst herhaling te voorkomen. Ook is hij benieuwd of er een boete is uitgedeeld of op een andere manier is opgetreden tegen de mensen die verantwoordelijk zijn voor dat kappen en afgraven.