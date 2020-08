Eeuwelinge is verbaasd over haar eigen leeftijd: ,,Word ik honderd?”

Horecaman Jerry van Zuijlen over de coronacri­sis: ‘We hebben de oorlogskas moeten aanspreken’

16:15 KAMPERLAND - Met tien horecabedrijven belandde Jerry van Zuijlen (58) medio maart op een ongekende bumpy ride, zoals hij zelf zegt. In zijn Amadore Groep zitten vier grote Walcherse en Bevelandse hotels/restaurants en zes restaurants/grand cafés die door de lockdown geheel of nagenoeg zonder gasten zaten. ,,En dat met driehonderd man personeel. Dat was wel heel spannend”, zegt hij, als hij in het restaurant van Hotel De Kamperduinen bij Kamperland terugblikt.