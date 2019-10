Eetpiraat moet twee jaar naar inrichting voor veelplegers

De man nam afgelopen juni in restaurant Het Station in Vlissingen een zak friet en frisdrank mee zonder af te rekenen. Een maand later ging hij eten in restaurant Bellamy in Vlissingen. Hij at er mosselen, een paar haringen en dronk er wijn. Ook hier vertrok hij zonder te betalen.

Omdat de man al vaak met de politie in aanraking is geweest is hem nu een zogenaamde Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders opgelegd voor de maximale duur van twee jaar. De maatregel is bedoeld als alternatief voor een gevangenisstraf voor draaideurcriminelen die zich bij herhaling schuldig maken aan vooral kleine diefstalletjes en andere kleine criminaliteit. Het is vooral de behandeling in de ISD-instelling die kan voorkomen dat veroordeelden na hun vrijlating in oude, slechte gewoontes vervallen.