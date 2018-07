Eerste zomerse variant van Bierfestival in Middelburg

Op excursie in kasteel Westhove: 'We komen hier nooit binnen'

29 juli OOSTKAPELLE – Normaal kun je ze niet beklimmen. De torens van kasteel Westhove in Oostkapelle. In juli en augustus kan dat wel. Boven heb je een adembenemend uitzicht over natuurgebied de Manteling met buitenplaatsen als Berkenbosch en Duinbeek.