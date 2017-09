Eerste vredeswandeling door Middelburg

Het Metamorfose Lokaal van het University College Roosevelt (UCR) op de Helm vormde het vertrekpunt van de tocht. 'Vrede komt vanuit de liefde van je hart'', hield wethouder Chris Dekker de lopers voor. ,,Ik hoop dat u die liefde tijdens het lopen uitstraalt.''



De landelijke Walk of Peace, een initiatief van Pax en de Raad van Kerken, begon twee jaar geleden in Den Haag en werd vorig jaar in Enschede gehouden. Voor het eerst zijn er nu meerdere wandelingen, in zo'n negentien steden in het land. Middelburg hield de enige Zeeuwse Vredeswandeling, georganiseerd door Stadsklooster Simpelhuys.