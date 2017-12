Eerste kerstviering in open lucht van Toeristenkerk Zoutelande

videoZOUTELANDE - Het is een kille kerstavond maar vriezen doet het niet. Overigens warmen de gelovigen zich tijdens de eerste openluchtdienst met Kerstmis in de Toeristenkerk Zoutelande aan elkaars aanwezigheid. ,,Dit is de mooiste dienst in jaren!''

Aan de Bosweg in Zoutelande is een nieuwe traditie geboren. ,,Volgend jaar doen we dit weer. Gegarandeerd!'', belooft voorzitter Peter Mulder. De voorzitter van de werkgroep Toeristenkerk Zoutelande telde 144 kerkgangers en dat was veel meer dan hij had durven denken.

De Toeristenkerk bestaat sinds 1959. Het vierkante gebouw aan de Bosweg heeft een overdekte omgang en een open middenterrein waar gelovigen in de zomer in het gras samen bidden. Er is jaarlijks een dienst met Pasen en dan van Pinksteren tot de tweede week van september wekelijks een mis op zondag. 's Winters is de kerk gesloten, met Kerst dus ook.

Tot dit jaar. Simone Mulder, de dochter van de voorzitter, bedacht dat het mooi zou zijn als de vele toeristen en de katholieken op Walcheren elkaar ook met Kerst zouden kunnen treffen in een avonddienst. Dankzij vooral de steun van één van de kerkgangers, Frans Hofhuis, slaagde haar plan. De Hilversummer heeft een vakantiehuis in Zoutelande en komt al sinds 1978 naar de Toeristenkerk. Hofhuis zorgde voor het nodige geld om de openluchtkerstdienst mogelijk te maken.

Vuurkorven

Rond half acht wandelen kerkgangers door de met vuurkorven verlichte en verwarmde entree. Onder de overdekte omgangen zoeken ze een plekje dicht bij elkaar. Priester Jan van Oers uit Roosendaal verzorgt de mis en legt het kindeke Jezus in zijn kribbe in de kerststal. Leden van de christelijke muziekvereniging Luctor et Emergo uit Zoutelande en leden van een koor uit het dorp begeleiden de intieme en sfeervolle kerstmis, die na ruim een uur eindigt met warme chocomel en glühwein.

Net als Mulder is Frans Hofhuis aangenaam verrast over de grote opkomst. ,,Midden in de zomer, als het warm is en er heel veel toeristen zijn, zitten we hier met 170 mensen. En op deze koude kerstavond zijn er 144. Dat is echt fantastisch. Dit is een nieuwe traditie.''

Hofhuis zwaait Hilversumse vrienden uit, Peter Mulder neemt afscheid van kerkgangers uit Teteringen. Een Duits gezin drukt hem de hand: ,,Dank für die mooie dienst.'' Daar sluit een Walcherse dame zich bij aan. ,,Dit is de mooiste dienst in jaren!''