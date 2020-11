Eerste horde om tolvrije tunnel toch in VVD-programma te krijgen is genomen

Veere zet vol in op voorlich­ting over scheiden van afval

10 november DOMBURG - Het lukt de inwoners van de gemeente Veere bij lange na niet om per jaar maar honderd kilo restafval per inwoner te produceren, zoals de bedoeling is. Om daar verandering in te brengen wil de gemeente volgend jaar veel aandacht geven aan voorlichting. Niet alleen naar de inwoners toe, maar ook richting de bezoekers en dan met name de bewoners van vakantiehuisjes.