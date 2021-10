Eerste Halloween griezeltocht Ritthem wordt nieuwe traditie ‘De negentig liter pompoensoep was bijna op’

Middelburg­se huisartsen schrijven behalve ‘pilletjes’ ook welzijns­coach voor

MIDDELBURG - Niet meteen een pilletje, maar een doorverwijzing naar een welzijnscoach als het even niet zo lekker gaat. De gemeente Middelburg is deze week samen met Welzijn Middelburg en twee huisartspraktijken gestart met de pilot Welzijn op Recept om dit in de praktijk te kunnen brengen.

28 oktober