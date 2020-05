Eerste geluidsdichte oefenruimtes op Walcheren: de Muziek Kazerne in Vlissingen

Initiatiefnemer en exploitant Arjan Broek uit Middelburg miste al langer oefenlokalen waar hij met zijn bands kon repeteren. Er zijn een aantal ruimtes bij ‘boer Vos’ in Oost-Souburg, maar die zijn niet geïsoleerd, de akoestiek is niet overal even goed en er is geen backline (een drumstel, versterkers en microfoons) voorhanden. ,,Ik woonde tot vijf jaar geleden in Vlaardingen. Daar en elders in de Randstad zijn er gebouwen met geluiddichte oefenruimtes van verschillende grootte, die je een dagdeel kunt huren. Die zouden we op Walcheren ook wel kunnen gebruiken, bedacht ik.”