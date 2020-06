Eerste gasten slapen in Residentie Vlissingen, voorheen 't Gat

Rit & Rock voor de Molukken haalt helft streefbe­drag in een dag op

16:52 MIDDELBURG - Een dag na opening van de inzamelingsactie van Rit & Rock voor de Molukken staat de teller al op 4200 euro, zegt organisator Wilfred Vreeke verheugd. De doneeractie is in de plaats van de motortoer die dit weekeinde zou worden gehouden vanuit de Molukse wijk in Middelburg.