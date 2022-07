Eerste folkloristische dag Middelburg kleurt Abdijplein ‘Nu nog een mooie paardenkont mét boeketje fotograferen’

Toerist vindt informatie­punt Oostkapel­le: ‘Aha, hier moet ik dus zijn’

OOSTKAPELLE - Eline de Visser kan sinds deze week de toeristen voorzien van allerlei informatie waar ze naar op zoek zijn. De eigenaresse van het verhuurbedrijf van e-choppers in Oostkapelle beschikt nu over allerlei drukwerk zoals fietsroutes, plattegronden en brochures. Ze merkt dat daar grote behoefte aan is. Net als aan de tips die ze geeft over waar het lekker eten is en waar kinderen kunnen ravotten.

