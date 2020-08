Eerste bewoners keren terug naar complex in Vlissingen waar explosie plaatsvond

Juweliers hebben het razend druk door hoge goudprijs: ‘Klanten brengen zelfs gouden kiezen, met de wortel er nog aan’

2 augustus VLISSINGEN – Zeeuwen ruilen de laatste weken massaal hun goud in voor geld. Juweliers en het goudwisselkantoor in Goes hebben het razend druk, nu de goudprijs naar recordhoogte gestegen is.