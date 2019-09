Eerlijke Belg geeft portemonnee met duizend euro af in Vlissingen

De man had de portefeuille gevonden bij een benzinepomp in Vlissingen. Er bleek maar liefst 1045 euro aan cashgeld in te zitten, net als onder meer de ID-kaart van de eigenaar. Die kon dus vrij gemakkelijk worden opgespoord. De man was in paniek al teruggegaan naar de benzinepomp, meldt de politie op Facebook. Hij heeft de portemonnee even later afgehaald op het bureau.