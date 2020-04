Eerbetoon aan een Duitse verzetsstrijder

,,Eenling tegen de nazi’s. Eén van de weinige Duitsers die al heel vroeg feilloos wisten wat er fout ging. En zijn verantwoordelijkheid nam.” De betekenis van Dietrich Bonhoeffer is groot, benadrukt Jan de Vlieger, directeur van De Drvkkery in Middelburg en voormalig predikant. ,,Hij past in hetzelfde rijtje als Mandela en Ghandi.”