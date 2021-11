Een wrak voor een stoere tuin en een pratende papegaai voor ‘Arsenaalsfeer’ in huis

De Roode is met zijn neef Thomas met een boedelbak uit Vlaardingen gekomen om de door hem op de online veiling gekochte spullen van het Arsenaal op te halen. Barry is een jaar of tien wel eens met zijn zoon naar het piratenpretpark in Vlissingen geweest, maar heeft eigenlijk geen idee wat hij heeft gekocht. ,,Ik heb een oude jeep in mijn voortuin staan, ziet er stoer uit. Zoiets wil ik ook graag in de achtertuin.”