Een viertje in de lucht: ‘Ideaal voor een hardzeildag’

‘Amsterdam­mer verkocht munitie aan John S. vlak voor moord in Vlissingen en drama zorgboerde­rij’

VLISSINGEN - In het onderzoek naar de moord op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60) en de dodelijke schietpartij in Alblasserdam is een 36-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leveren van munitie.

11 juli