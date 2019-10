Eén tip over man die 19.000 euro stal van echtpaar uit Vlissingen

College Middelburg dubt nog over tijdelijke opening supermarkt op zondag

29 oktober MIDDELBURG - Boodschappen doen op zondag in Middelburg kan ook aanstaand weekeinde vrijwel zeker niet. Het college van B en W denkt nog na over een verzoek van de LPM om een andere supermarkt toestemming te geven zondag open te gaan, nu de AH in het centrum gesloten is voor een verbouwing.