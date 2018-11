Een symfonische reis door de tijd met Kayak

RecensieDe Symfonische rockband Kayak tourt al sinds 1972 door Nederland en daarbuiten. Eén keer eerder speelden ze in Middelburg: in 1975 stonden ze in de Stadsschouwburg. Gewapend met hun toepasselijk getitelde zeventiende album Seventeen kwamen ze zaterdag naar De Spot in Middelburg.

Stipt om half negen begint Kayak met spelen. De laatste mensen haasten zich de goed gevulde zaal in. Daar worden ze verwelkomd door een goedgemutste band. Toetsenist en oprichter Ton Scherpenzeel is het enige nog originele lid uit 1972. De andere bandleden zijn in 2017 toegevoegd.

Voortouw

Zanger Bart Schwertmann neemt het voortouw vanavond. Dat is ook wel nodig, want het vooral wat oudere publiek is wat stug in de reactie. Veel bewogen wordt er niet, maar na elk nummer volgt wel een daverend applaus.

Kayak speelt een ruime tweeënhalf uur vol. Toch wordt het geen moment saai of eentonig. De nieuwe rekruten trekken de kar. Schwertmanns stem laat het geen moment afweten. Gitarist Marcel Singor steelt regelmatig de show. Terwijl hij zijn gitaar heerlijk laat janken geeft hij elke noot een eigen gezichtsuitdrukking mee. Scherpenzeel staat bescheiden op de achtergrond, maar laat met een paar goede solo’s zien dat hij nog steeds scherp is. Bassist Kristoffer Gildenlöw staat haast relaxt zijn riffjes te spelen, terwijl hij af en toe zijn bandleden opzoekt voor wat samenspel. Drummer Colin Leijenaar zit verscholen achter zijn drumstel stiekem als een bezetene te spelen.

Hoogtepunten

Een tweedeling in de avond plus een slimme setlist, waarbij goed gewisseld wordt tussen energie en rust, dragen bij aan het succes van de avond. De nadruk ligt op Seventeen. Omdat de mannen de tijd hebben, is er naast nummers als ‘Somebody’, en ‘Falling’ ook ruimte voor het weergaloze ‘La Peregrina' en ‘Walk Through Fire’, beide ruim de tien minuten lang. Daarnaast reizen ze door de tijd met van bijna elk album wel een nummer.

Er zijn twee hoogtepunten. Als eerste het nummer ‘Still My Heart Cries For You’, een ode aan de in 2009 overleden Pim Koopman (drummer en medeoprichter). Het tweede is het einde van de show. Het begint met de hit ‘Ruthless Queen’, gevolgd door ‘Chance for a Lifetime’. In de encore volgen het energieke ‘Starlight Dancer en afsluiter ‘To an End’. Schwertmann maant iedereen wat naar voren te komen, en krijgt het publiek zo toch nog een beetje in beweging. Kayak laat zien dat de band na bijna vijftig jaar nog steeds actueel is.