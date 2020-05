Een serenade in de voortuin voor Moederdag: ‘We gaan mensen overvallen’

Brand in kledingwin­kel Oost-Sou­burg, flinke rookontwik­ke­ling

15:54 OOST-SOUBURG - Er is zondagmiddag brand uitgebroken in kledingwinkel John's Men & Women in de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. De brandweer is met twee blusvoertuigen en een redvoertuig naar de winkel gereden.