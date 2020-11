Een raam vol kersthuisjes én champagne voor Sjaan en Jan: ‘Mensen hebben wat vrolijkheid nodig’

videoVLISSINGEN - Zo groot als nu hebben Sjaan en Jan Jasperse hun kerstuitstalling in het woonkamerraam aan Boulevard Bankert in Vlissingen nog nooit gebouwd. Ze hebben wat te vieren en willen hun blijdschap doorgeven aan anderen. Sjaan is na vijf bange jaren kankervrij.