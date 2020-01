Een polonaise van 400 schapen op Walcheren

VIDEOMIDDELBURG - Honderden schapen liepen vandaag keurig in het gelid over de binnenwegen van Walcheren. Schaapherder Annemarie Kaljouw bracht ruim 400 schapen naar de stal aan de Cleene Hoogeweg in Middelburg. Vele gezinnen kwamen een kijkje nemen bij dit jaarlijks terugkerende spektakel.