Een parkiet is veel leuker dan een kat. ‘Een parkiet zegt 's morgens namelijk wat terug’

Sporen in de Delta Souvenir van ‘regiment Walcheren’: een strafregi­ment voor deserteurs en onhandelba­ren

In een tweewekelijkse rubriek schrijft Jan J.B. Kuipers over historische vondsten en verhalen. In 1813 was het geluk van de Franse keizer Napoleon voorbij. De desastreuze Ruslandcampagne was achter de rug, het leger moest worden aangevuld met grotendeels onervaren dienstplichtigen.

7 december