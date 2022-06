Een muzikale onderzeeër en vijftien kilo garnalen pellen: de Visserijdag is terug van weggeweest

Veere meet hoe druk het is met parkeer­ders in dorpen en op de zeedijk

DOMBURG - Hoe intensief worden de parkeerterreinen in de gemeente Veere gebruikt en hoe druk is het in de dorpen en stadjes langs de kust? Om een antwoord te krijgen op die vraag wordt in de maanden juni en augustus onderzocht hoeveel auto’s er staan op de terreinen langs de kust en in de kernen Veere, Vrouwenpolder, Oostkapelle, Domburg, Westkapelle, Zoutelande, Dishoek, Groot Valkenisse, de Veerse Dam en de dijk tussen Domburg en Westkapelle. Het onderzoek gebeurt op verschillende tijdstippen: ‘s middags, ‘s avonds en ‘s nachts.

