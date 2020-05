Een Jacobsmonument voor de pelgrims in Vlissingen

Vooral de oudere Middelbur­ger negeert het verzoek van de stadsste­ward

13:22 MIDDELBURG - Het viel zaterdag niet mee om mensen over te halen hun fiets te laten staan en lopend het centrum van Middelburg te bezoeken om ruimte te sparen. Ja maar de fietstas, ja maar mijn kind in de bakfiets of het zitje, ja maar ik moet alleen even naar die winkel, ja maar ik woon daar en ja maar mijn been, klonk het. ,,Vooral ouderen werkten niet mee. Jongeren vaak wel.”