Een ijsje, verse rauwe melk of een potje appelmoes? Boerendochter Elvira keerde vol plannen terug naar Middelburg

Elvira Hersbach-Reijnerse (27) woont sinds mei samen met haar man in een eigen woning op de boerderij van haar ouders. Daarvoor woonde het stel in Goudswaard in Zuid-Holland, waar hij vandaan komt. Elvira werkte daar als dierenartsassistente, maar ze miste de koeien en de reuring van Middelburg. ,,In de Hoeksche Waard was het echt uitgestorven. Ik miste mensen om mij heen en wilde terug naar Zeeland. Gelukkig steunde mijn man mij in het realiseren van die droom.”