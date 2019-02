Een dag op de begraafplaats in Vlissingen: ‘Er liggen hier 21 familieleden van me’

‘Ik heb Duchenne maar ik maak mijn droom waar: Frankie goes to Hollywood!’

15:32 OOST-SOUBURG - In september moet zijn droom uitkomen: Frank van Ieperen gaat naar Hollywood. ,,Als ik gezond zou zijn, was ik allang in het vliegtuig gesprongen.” Maar de 37-jarige Oost-Souburger heeft de levensbedreigende spierziekte van Duchenne. ,,Als dit lukt, ga ik daarna de dromen van andere patiënten laten uitkomen.”