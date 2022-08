Echtpaar vecht verbod hoge schutting aan, niemand van gemeente Vlissingen aanwezig bij rechtszaak

Buiten is het zonnig, binnen bevechten gamers elkaar in een donkere ZB: ‘Je kunt hier punten verdienen voor de wereldrang­lijst’

Terwijl heel Zeeland op het strand, het terras of in de tuin zat, kwamen negentig jongeren zaterdag in de Zeeuwse Bibliotheek samen om videogames te spelen. Voor een hoger plekje op de wereldranglijst.

7 augustus