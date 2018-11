Dwangverpleging van Vlissingse steker met twee jaar verlengd

Vleeshal presen­teert boek Simone Forti in Los Angeles

14:13 MIDDELBURG - De Vleeshal in Middelburg brengt samen met Koenig Books in Keulen het boek The Bear in the Mirror van Simone Forti uit. De presentatie is niet in Middelburg en niet in Keulen, maar komende zaterdag in Los Angeles en 15 december in Amsterdam.