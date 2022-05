Duwtje in de rug voor sponsoractie dorpstuin bij de kerk

Bij de kerk in het dorp moet een dorpstuin komen. Of eigenlijk drie tuinen. Met bloemen, met kruiden om te plukken en een tuin voor stilte en bezinning. De aanleg kost 11.500 euro en dus is de Werkgoep Kerktuin bezig om geld in te zamelen.

De eerste duizend euro was al snel binnen dankzij de Aanmoedigingsprijs van Groene Kerken en Maatschappij van Welstand. Via crowdfunding en een sponsoractie ‘Samen voor de Buurt’ van de RegioBank Arnemuiden is ook al veel geld gedoneerd, zegt Zwemer. ,,Dat heeft in totaal al 3500 van de gezochte 5000 euro opgeleverd.”

Gratis bolussen

De crowdfunding staat tot half juni open, zegt Zwemer. ,,We liggen op schema. De betrokkenheid is groot. Wat ook helpt: hoe hoger het bedrag, hoe groter de tegenprestatie. Voor een donatie van 50 euro kun je twee gratis bolussen halen bij bakkerij Schrieks in het dorp.” De opbrengst van de crowdfunding wordt gebruikt voor het aanleggen van de paden en de aankoop van bomen en struiken.